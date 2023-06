Nu al is 2023 veel te warm: wetenschappers vrezen dat dit jaar heetste ooit wordt

De wereldwijde temperatuur bereikte deze maand in noodtempo een recordniveau. En El Niño moet nog beginnen. De warme golfstroom kan 2023 met gemak het heetste jaar ooit maken, vrezen klimaatwetenschappers.

De gemiddelde temperatuur voor juni is tot nu toe bijna 1 graad hoger dan normaal voor deze maand. Hoewel de maand nog lang niet ten einde is, ziet het er slecht uit. Volgens klimaatwetenschappers volgt de temperatuur het patroon van een steeds krachtigere wereldwijde opwarming. 2023 zou daardoor het recordjaar 2016 kunnen verslaan.

El Niño

Door El Niño warmen de oostelijke delen van de Stille Oceaan rond de evenaar op. Het water kan er aan het oppervlak wel 3 graden warmer zijn dan normaal. Dit heeft gevolgen voor grote delen van de wereld. Met name in delen van Azië en Zuid-Amerika wordt het daardoor bijvoorbeeld droger. Wereldwijd stijgt de temperatuur met gemiddeld 0,1 tot 0,2 graden. Afgelopen week werd bekend dat El Niño net begonnen is en steeds sterker wordt tot begin volgend jaar.

"De wereldwijde oppervlaktetemperatuur is op of bijna op recordniveau op dit moment en 2023 wordt vrijwel zeker het warmste jaar tot nu toe", reageert klimaatwetenschapper Michael Mann. "Dat zal gelden voor elk El Niño-jaar in de toekomst, zolang we doorgaan met het opwarmen van de planeet door de verbranding van fossiele brandstoffen."

Overal te warm

Dit jaar waren er al zware recordhittegolven op allerlei plekken, van Puerto Rico tot Siberië en Spanje. In Canada leidde de hitte tot enorme bosbranden die zelfs de lucht boven New York en Washington vervuilde.

Wereldwijd was het de derde warmste mei in 174 jaar aan metingen. In Noord- en Zuid-Amerika was het zelfs de warmste mei ooit. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwde eerder al dat de gemiddelde temperatuur in de komende vijf jaar flink stijgt. Een nieuw recordjaar is volgens de organisatie vrijwel zeker in die periode.

Er is ook een goede kans dat de gemiddelde temperatuurstijging de 1,5 graad overschrijdt, een kritiek punt waarna de kans op hittegolven, droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden fors toeneemt. En niet alleen het land warmt op, ook de oceanen hebben voor de tweede maand op rij een recordtemperatuur bereikt.