Water in wijde omtrek rond Chemours-fabriek zwaar vervuild met PFAS: “Zou hier nooit willen wonen”

De hoeveelheid PFAS in sloten en plassen rond de Chemours-fabriek in Dordrecht overschrijdt alle normen, ontdekte Zembla. Tot 15 kilometer om de fabriek heen is het water zwaar vervuild.

"Het gaat om concentraties PFOA en GenX die ik nog nooit eerder heb gezien in oppervlaktewater”, zegt milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht tegen Zembla.

Voor zijn berekeningen gebruikte hij data van Waterschap Rivierenland, dat al sinds 2018 meet hoeveel PFAS er rond de fabriek, vroeger DuPont geheten, in het water zit. Die gegevens zijn echter nooit openbaar gemaakt.

In Sliedrecht en Papendrecht is de situatie het ergst. In sloten op een kilometer afstand van de teflonfabriek zit er 13.000 keer zoveel PFAS in het water als wat het RIVM veilig acht. De hoeveelheid GenX overschrijdt 58 keer de norm.

En het ergste: daar worden op dit moment huizen gebouwd. "Het is ongelooflijk, dit zijn echt schrikbarend hoge concentraties. Ik zou daar nooit willen wonen”, aldus Jonker.

PFAS-expert Philippe Grandjean is verbijsterd. "Deze cijfers zijn echt gigantisch. Bij die sloot in Sliedrecht hebben we het bijvoorbeeld over duizenden nanogram per liter. Dat zijn immens hoge concentraties. Wat mij betreft moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om dit op te ruimen.”

Ook in een populaire recreatieplas op 8 kilometer van de fabriek is het water ernstig vervuild. Jonker: "Zulke hoge PFAS-concentraties heb ik nog nooit gezien in recreatieplassen. Ik zou er zelf niet in zwemmen en het mijn kinderen ook niet toestaan. Ik vind het absurd dat dit niet bekend is en dat de mensen gewoon zwemmen in deze plas.”