Het was de heetste week ooit op Aarde en mogelijk de warmste maand in 120.000 jaar

Het is een droevig record: de week van 3 tot 10 juli was de heetste ooit op onze planeet. En het wordt nog veel erger, waarschuwen meteorologen.

Onbekend terrein

Een scherpe toename van CO2 in de atmosfeer en een ongewoon sterke wind boven de Atlantische Oceaan hebben in delen van de wereld tot gruwelijke hittegolven geleid. Van de Amerikaanse staat Texas tot Griekenland, Spanje en Italië, het was overal veel te heet. Bosbranden woeden in Kroatië, langs de Adriatische kust en in Spanje. Toeristische trekpleisters als de Acropolis zijn gesloten vanwege temperaturen die de 50 graden naderen.

De Aarde heeft dit nog niet meegemaakt sinds het begin van de metingen rond 1850. "We bevinden ons op onbekend terrein en dat is zorgwekkend nieuws voor de planeet", zegt professor Christopher Hewitt van de WMO, de Wereld Meteorologische Organisatie.

Heetste maand

Onderzoeker op het gebied van atmosferische straling Karsten Haustein van de Leipzig University doet er nog een schepje bovenop in The Guardian: "Er is kans dat juli de heetste maand ooit wordt. En ooit betekent sinds het Eemien, het laatste interglaciaal, zo'n 120.000 jaar geleden." Niet alleen klimaatverandering speelt daarbij een rol, de opkomende El Niño versterkt dat effect nog eens.

Het leidt tot dood en verderf. Afgelopen zomer overleden er naar schatting al meer dan 61.000 mensen als gevolg van hittegolven. De kans is groot dat er dit jaar en volgend jaar nog veel meer mensen zullen overlijden door de hitte, waarvan vooral de mediterrane landen het meeste last hebben.

Catastrofale situatie

Volgens de baas van de VN, António Guterres is 'klimaatverandering compleet uit de hand gelopen'. Hij waarschuwde al dat als de wereld maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, blijft uitstellen, "de situatie catastrofaal" wordt.

Veel wetenschappers reageerden droevig maar gelaten op zijn alarmerende berichten: ze waarschuwen al meer dan dertig jaar dat doorgaan met de verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot de hittegolven die we nu meemaken.