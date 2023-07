Zijn er echt meer bosbranden dan vroeger?

Als je de beelden moet geloven, staat half Zuid-Europa in lichterlaaie, maar woeden er echt zoveel meer bosbranden dan voorheen?

Volgens de Volkskrant, die de cijfers erbij pakte, niet. "Het totale oppervlak in Europa waar brand heeft gewoed, is dit jaar niet groter dan het jaarlijks gemiddelde van 2006 tot 2022", schrijft de krant. Het aantal branden is wel toegenomen.

Vergis je niet: de huidige branden op Rhodos krijgen ongelooflijk veel aandacht, maar dat komt voornamelijk doordat er Nederlandse toeristen zitten. Er woeden in Griekenland gemiddeld tienduizend branden per jaar.

"Media-aandacht is niet representatief voor de ernst en intensiteit van natuurbranden", zegt Cathelijne Stoof, universitair docent aan de Wageningen Universiteit in de Volkskrant. "Branden zijn voor veel media een manier om klimaatverandering in beeld te brengen. Het spreekt tot de verbeelding en ze zijn makkelijker vast te leggen dan enkel hitte."

Dat gezegd hebbende: door klimaatverandering nemen de extremen snel toe. Sterker nog, de huidige hittegolven in Zuid-Europa waren onmogelijk zonder opwarming van de Aarde. "De Middellandse Zee is een zogeheten ‘hotspot’ van klimaatverandering", zegt Karin van der Wiel, klimaatwetenschapper bij het KNMI, tegen de krant. "Dat staat ook vermeld in het bekende IPCC-rapport over het klimaat."

De bosbranden en hittegolven passen volgens haar in het patroon. "De extremen nemen toe, precies volgens de verwachtingen rond klimaatveranderingen."