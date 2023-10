Waarom je je benzinetank niet tot het randje moet vullen

Tankstations hebben het makkelijk gemaakt: als je tank vol is slaat de pomp af. Maar er zijn mensen die het beter weten en ook als de pomp is afgeslagen nog wat benzine toevoegen. Om tot een mooi rond bedrag te komen, of om het opnieuw tanken verder uit te stellen. Mar waarom je het ook doet: hou daar mee op.

“Er gebeurt veel meer in de brandstoftank van een auto dan alleen maar een tank”, zegt John Ibbotson, hoofdmonteur van Consumer Reports. “Brandstofsystemen zijn in de loop van de tijd geavanceerder geworden om te voldoen aan de steeds strengere emissiewetten.”

Meer specifiek verwijst Ibbotson naar het boordtanksysteem voor het tanken van brandstof (ORVR), dat bestaat uit een met houtskool beklede bus die brandstofdamp verzamelt terwijl een auto wordt bijgetankt en deze vervolgens absorbeert via actieve kool. Dit helpt niet alleen om de uitstoot van koolwaterstoffen met ongeveer 95 procent te verminderen , maar helpt ook om deze dampen op te vangen en als bruikbare brandstof te verbranden.

Wanneer een benzinepomp vanzelf uitschakelt, maar u toch uw tank bijvult, kan de extra brandstof de houtskoolbus verzadigen, waardoor het controlelampje gaat branden en mogelijk het systeem beschadigd raakt. Volgens Ibbotson zou die volledig vermijdbare reparatie uiteindelijk honderden dollars kunnen gaan kosten .

Bovendien kan uw auto, wanneer het ORVR-systeem vol brandstof zit, meer gevaarlijke dampen uitstoten dan normaal.

Je verliest geld

Er zijn ook voorschriften van kracht die vereisen dat de pompen bij benzinestations hun eigen dampterugwinningssystemen hebben om te voorkomen dat de dampen de lucht vervuilen en dat overtollig benzine op de grond of bij de klant terechtkomt. Volgens experts van AAA is dit de reden dat de pomp uitschakelt als je tank vol is.

Wanneer dit gebeurt en u besluit de tank bij te vullen, wordt de extra brandstof terug in de pomp gezogen. Met andere woorden, u betaalt voor benzine dat u niet kunt gebruiken.

Het kan het milieu schaden

Als u probeert uw tank bij te vullen en de brandbare vloeistof uiteindelijk op de grond morst, kan deze het grond- en oppervlaktewater, de bodem en de lucht vervuilen wanneer deze verdampt .