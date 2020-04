“Ademhaling Boris Johnson ging plots snel achteruit”

De Britse premier Boris Johnson ligt sinds gisteravond op de intensive care. In enkele uren tijd ging zijn toestand fors achteruit. Vanochtend is zijn situatie nog altijd onveranderd, melden bronnen dichtbij de minister-president aan Reuters.

Johnson ligt sinds zondag in het ziekenhuis, maar werkte nog steeds door. Om 17 uur maandagmiddag nam de premier nog deel aan een videovergadering met leden van het kabinet. Om 19 uur kreeg hij ademhalingsproblemen en werd hij naar de intensive care gebracht.

De 55-jarige premier kreeg al zuurstof toegediend, maar ligt volgens The Guardian nu niet aan de beademing. “Het is snel gegaan”, weet Sky News-journaliste Beth Rigby. “Hij kreeg problemen met zijn ademhaling en vroeg nog zelf aan Dominic Raab om zijn taken over te nemen. De beademingsmachine staat klaar voor als zijn toestand zou verslechteren.”

Spoedarts Kishan Rees laat weten dat Johnson goed in de gaten wordt gehouden en legt uit: “Sommigen herstellen volledig nadat ze vijf à zeven dagen het gevoel van griep gehad hebben. Maar bij anderen ontstaat er een zeer zware auto-immuunreactie, een cytokinestorm. Het gezonde longweefsel wordt verwoest, met orgaanfalen tot gevolg. Meestal gaat het om patiënten die diabetes of chronische longaandoeningen hebben, echte risicofactoren dus. Bij mijn weten heeft Johnson daar geen last van.”

De premier, die al zeker tien dagen in thuisisolatie zat voor hij werd opgenomen, zal voorlopig nog in het ziekenhuis blijven, is de verwachting.