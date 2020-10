Britse overheid zag 16.000 coronabesmettingen over het hoofd: Excelsheet was vol

Blozend moest premier Boris Johnson bekennen dat bijna 16.000 Britse coronabesmettingen vorige week niet zijn meegeteld, omdat de Excelsheet waar ze in hadden gemoeten, vol was.

Het gaat om 15.841 besmettingen tussen 25 september en 2 oktober die volgens Johnson ‘afgekapt en verloren waren gegaan’ in het Excelbestand, zo zei hij ietwat beschaamd tegen de BBC. Ze zijn nu alsnog opgeteld bij het totaal, maar het bron- en contactonderzoek is door de misser veel te laat gestart. Bovendien is de bevolking verkeerd voorgelicht en zijn eventuele strengere maatregelen wellicht niet doorgevoerd, omdat het aantal besmettingen lager leek dan in werkelijkheid het geval was.

Het probleem is gelukkig nu wel opgelost. Iemand bij het Britse ministerie van Volksgezondheid kwam op het lumineuze idee om het Excel-bestand op te splitsen in meerdere kleinere bestanden. IT-experts vragen zich ondertussen af of dat niet allemaal wat professioneler kan.