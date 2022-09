Ministers overwegen stappen tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen

De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) beraden zich op stappen tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen omdat die op Twitter een gefotoshopte afbeelding van hen heeft geplaatst met een nazivlag.

Zij noemen het 'stuitend' en 'een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici'.Kuipers en Van Gennip zetten afgelopen week zelf een foto online waarop zij een vlag hijsen met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties op het gebouw dat hun ministeries delen. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. "De façade en de werkelijkheid", was de begeleidende tekst.

Het bericht op Twitter is intussen verwijderd. Van Houwelingen heeft het vervangen door een plaatje waarin de communistische vlag is gemonteerd.