Nieuwe wet maakt het mogelijk om Nederlandse nationaliteit en paspoort terug te vragen

Mensen met een dubbele nationaliteit die hun paspoort laten verlopen terwijl ze in het buitenland wonen, raken nu na drie jaar automatisch hun Nederlandse nationaliteit kwijt. Dit gaat veranderen na de invoering van een nieuwe wet waar het kabinet aan werkt.

Velen zijn niet van deze gang van zaken op de hoogte, bleek uit onderzoek van de Nationale Ombudsman al in 2016. Reinier van Zutphen concludeerde dat de overheid Nederlanders die in het buitenland (gaan) wonen actief en gericht over het mogelijke verlies van hun staatsburgerschap moet informeren. Hieruit voortvloeiend wil staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid mensen tegemoetkomen die zonder het te weten hun Nederlanderschap verliezen of hebben verloren.

Door de nieuwe wet wordt het makkelijker om de Nederlandse nationaliteit te behouden als je lang in het buitenland woont. Ook krijgen mensen die na een lang verblijf in het buitenland na 2003 hun Nederlanderschap verloren hebben, twee jaar lang de mogelijkheid om opnieuw staatsburger te worden, schrijft de Volkskrant.

Dit wetsvoorstel geldt alleen voor mensen die al een dubbele nationaliteit hadden. Voor burgers met alleen de Nederlandse nationaliteit is het niet mogelijk om deze kwijt te raken door lang in het buitenland te wonen. Ook blijft de basisregel bestaan dat je je Nederlandse identiteit verliest als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.