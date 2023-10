Wat we weten van Mohammed al Deif, de schimmige commandant van Hamas

Hij heeft tenminste zeven aanslagen op zijn leven overleefd. Hij zou een oog missen en een arm, en schijnt ook in een rolstoel te zitten omdat hij verlamd is geraakt. Of omdat hij één of beide benen moet missen, dat kan ook.

Mohammed al Deif is een van de meest gezochte en mysterieuze figuren in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij is de opperbevelhebber van de al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, een Palestijnse islamitische groepering die de Gazastrook bestuurt. Hij wordt beschouwd als het brein achter vele aanvallen op Israël, waaronder de recente operatie ‘al-Aqsa storm’.

Deif werd geboren als Mohammed Diab Ibrahim al-Masri in 1965 in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook, toen bezet door Egypte. Hij groeide op in een arme familie en studeerde biologie, scheikunde en natuurkunde aan de Universiteit van Gaza-stad34. Hij sloot zich in 1987 aan bij Hamas en maakte snel carrière in het plannen van zelfmoordaanslagen en ontvoeringen. Hij was onder andere betrokken bij de ontvoeringen en moorden op IDF-soldaten Shahar Simani, Aryeh Frankenthal en Nachshon Wachsman3.

Deif werd in 2002 de leider van de al-Qassam Brigades, nadat zijn voorganger Salah Shehadeh werd gedood door een Israëlische luchtaanval. Sindsdien heeft hij minstens zeven moordpogingen van het Israëlische leger overleefd, die al zeker twintig jaar op hem jagen24. Bij een aanslag in 2002 verloor hij een oog en bij latere aanslagen in 2003 en 2006 verloor hij beide benen, een arm en raakte zijn ruggengraat ernstig beschadigd. Hij zou volgens bronnen ook al meervoudig verlamd in een rolstoel zitten. Bij een bombardement van zijn huis in Gaza in 2023 overleden zijn vrouw en zeven maanden oude zoontje.

Deif is een schimmig, meedogenloos figuur, die zich al jaren verschuilt. Alleen zijn directe naasten weten waar hij op dat moment verblijft. Hij vermijdt media-aandacht en communiceert alleen via audioboodschappen. Zijn invloed blijft echter groot, hij blijft oproepen tot verzet in landen als Libanon, Irak en Syrië. Hij wordt door sommigen vergeleken met Osama bin Laden, de leider van al-Qaeda, die ook jarenlang ongrijpbaar was voor zijn vijanden.

Deif is een symbool van de strijd van Hamas voor de Palestijnen en tegen Israël. Hij is vastbesloten om door te gaan met zijn gewelddadige campagne, ondanks de enorme kosten voor zijn eigen leven en dat van zijn familie. Hij wordt door sommigen gezien als een held, door anderen als een terrorist. Hij is een man die leeft voor de dood