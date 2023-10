Rusland leidt grootste verliezen sinds begin oorlog

Een grootschalig Russisch offensief in het oosten van Oekraïne heeft niet tot een doorbraak geleid, maar het Russische leger heeft wel mogelijk de zwaarste verliezen in twintig maanden oorlog geleden. Ondanks de inzet van meer dan 1.500 manschappen en meer dan honderd tanks en pantservoertuigen slaagden de Russen er niet in om Avdiivka, een stad in het oosten van Oekraïne, in te nemen.

Het Russische offensief begon met zware artilleriebeschietingen en luchtaanvallen op de Oekraïense defensieve stellingen. De grondtroepen probeerden de stad te omsingelen, maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) voorspelt geen operationele of strategische winst voor de Russische strijdkrachten.

De kosten van het offensief voor Rusland lijken hoog te zijn, met meldingen van vernietigde tanks, pantserwagens en andere voertuigen. Het onafhankelijke platform Geoconfirmed heeft minstens 81 uitgeschakelde Russische voertuigen kunnen bevestigen op basis van beschikbare beelden.

Er wordt gespeculeerd over de bedoelingen achter het Russische offensief. Terwijl het ISW suggereert dat het een poging is om Oekraïne in de regio vast te zetten, denkt luitenant-kolonel Tom Simoens dat Rusland Avdiivka wilde omsingelen en veroveren om zo dichter bij het veroveren van de Donbas te komen.

Hoewel de hoge Russische verliezen zorgwekkend zijn, wijst Simoens erop dat Rusland nog steeds voldoende middelen lijkt te hebben om dergelijke grootschalige aanvallen uit te voeren. Het conflict in Oekraïne lijkt dus nog niet ten einde.