Jongens (12 en 13 jaar) opgepakt om fatale flatbrand Arnhem

Een jongen van 12 en een van 13 jaar zijn aangehouden omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de fatale flatbrand tijdens de jaarwisseling in Arnhem. De twee worden officieel verdacht van mogelijke betrokkenheid bij brandstichting met de dood als gevolg, meldt een politiewoordvoerder.

De brand is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk dat naar binnen is gekomen en in de hal van de flat is terechtgekomen. Hoe het daar precies terechtkwam, wordt nog onderzocht, evenals de rol van de jongens hierbij.