Ministerie waarschuwt Nederlanders in Spanje voor slecht weer

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in delen van Spanje dat er in sommige regio's vanaf zondag zeer slecht weer wordt verwacht. Het gaat vooral om de Balearen (onder meer de eilanden Mallorca en Ibiza) en de provincies Catalonië en Valencia. Regen en sneeuw kunnen voor overlast zorgen. Voor zondag is code rood afgekondigd voor de kust van Ibiza en Valencia vanwege hoge golven. In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of geel. In de Pyreneeën is later in de week ook kans op noodweer, vooral aan de zuidkant. Dit kan tot aardverschuivingen leiden. Mensen wordt geadviseerd het lokale nieuws in de gaten te houden en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.