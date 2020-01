Hoe blijft het leven in Wuhan doorgaan? Met hulp van tienduizenden vrijwilligers

Wuhan zit op slot. Niemand kan de Chinese stad in of uit. Toch moeten de mensen eten en de ziekenhuizen open blijven. Met de hulp van tienduizenden vrijwilligers lukt dat. De Volkskrant schrijft over hoe chauffeurs voedsel, medicijnen en medisch personeel vervoeren in de miljoenenstad, die een lastige strijd voert met het Coronavirus.

De chauffeurs zijn deels door de overheid gevorderd, maar er zijn ook duizenden vrijwilligers actief. De grootste Chinese logistieke bedrijven bieden gratis transport aan, schrijft de krant. Chauffeurs van Didi, het Chinese Uber, vervoeren kosteloos artsen en verplegers, en meer dan honderd hotels verzorgen gratis overnachtingen.

De chauffeurs hebben allemaal een doorgangspas, waarmee ze eerst de controleposten aan de buitenring van Wuhan kunnen passeren en daarna alle overgangen tussen de stadsdelen. Eventuele sluiproutes zijn geblokkeerd met aarde, hekken of muurtjes.

De Chinese media hebben de chauffeurs omgedoopt tot ‘spookrijders’. Ze vervoeren vooral voedsel, medicijnen en beschermingsmateriaal. Wat eten betreft gaat het prima. “De meeste mensen hebben voor Chinees Nieuwjaar heel veel eten ingeslagen”, zegt chauffeur Liu (35). “Ze hebben kip en eend gepekeld. Er is een overschot aan vlees.”

Het grote probleem zijn beschermingspakken en mondmaskers. Daar is een enorm tekort aan, vooral omdat de mondkapjes iedere dag moeten worden vervangen. Wuhan heeft er dagelijks 100.000 nodig. Er zijn er slechts 30.000 beschikbaar. Import en donaties uit de rest van de wereld moeten uitkomst bieden.

Ondertussen werken de vrijwilligers gewoon door. Iedere woonwijk heeft drie tot acht chauffeurs om boodschappen te doen voor ouderen en zieken en om patiënten naar het ziekenhuis te brengen. Zo blijft een stad die volledig is afgesloten van de buitenwereld toch draaiende.