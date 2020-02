Jongens (9) spannen touw over straat in Hengelo, vrouw (74) ernstig gewond

Een 74-jarige vrouw is vrijdag gewond geraakt in Hengelo toen ze struikelde over een rouw dat twee jongetjes van ongeveer negen jaar over de straat hadden gespannen. Dat bericht Tubantia. De vrouw kwam ten val en liep diverse verwondingen in haar gezicht, knieën, schouder en aan haar handen op. Ook brak ze een pols.

Bij het touw op het muurtje zat een tweetal jongens van rond de 9 jaar oud. Beide jongetjes en het touw waren na het ongeluk weg. De politie is op zoek naar de twee.