Door Trump gevraagde hertelling levert extra stemmen voor Biden op

De door de Amerikaanse president Donald Trump aangevraagde hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin heeft niet de voor de voor hem gewenste ommekeer gezorgd. Na hertelling bleek dat de Democraat Joe Biden er zelfs nog 132 stemmen bijkrijgt, meldt de Washington Post.

Biden was is in de noordelijke staat al aangewezen als winnaar. Hij had al een voorsprong van iets meer dan 20.000 stemmen. Na deze hertelling komen de 10 kiesmannen die de staat vertegenwoordigen definitief in handen van de Democraat.

Team Trump vroeg op 18 november een gedeeltelijke hertelling van de stemmen aan en betaalde daarvoor de wettig vastgestelde som van 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro). De drie miljoen dollar die Trump betaalde komt neer op ruim 22.700 dollar per gewonnen stem voor Biden.

Waren de tien kiesmannen wel in handen van Trump gekomen, dan had dat de verkiezingsuitslag niet veranderd. Biden heeft 306 kiesmannen vergaard, Trump komt niet verder dan 232.

De kosten van een hertelling moesten vooraf worden betaald door de aanvrager. Als dat in de hele staat zou moeten gebeuren zou het gaan om zo’n 7,9 miljoen dollar (ongeveer 6,7 miljoen euro). Trump koos ervoor om slechts in enkele districten de stemmen opnieuw te tellen.

Trump weigert nog altijd de overwinning van Biden te erkennen, en roept vrijwel dagelijks zonder bewijs te leveren dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. Wel heeft de president vrijdag voor het eerst gezegd dat hij tijdig het Witte Huis zal verlaten als blijkt dat Biden de meerderheid van de kiesmannen behaalt.

Er waren ook hertellingen, die al dan niet gepaard gingen met rechtszaken in de staten Georgia, Arizona, en Pennsylvania. Die staten werden allemaal door Biden gewonnen en dat veranderde niet na het opnieuw tellen van de stemmen.