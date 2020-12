CNN: China meldde in februari te laag aantal coronabesmettingen

De Chinese overheid meldde in februari lagere aantallen coronabesmettingen dan er in werkelijkheid waren vastgesteld. Dat werd al lang vermoed, maar de Amerikaanse nieuwszender CNN bericht dat dinsdag op basis van gelekte documenten van de dienst voor infectieziektenbestrijding van de provincie Hubei, met onder meer de miljoenenstad Wuhan waar het coronavirus voor het eerst de kop op stak.

Op 10 februari meldden de Chinese autoriteiten dat het dodelijke longvirus bij nog eens 2478 personen was vastgesteld. Daarmee kwam het officiële wereldwijde aantal besmettingen tot boven de 40.000. Minder dan 400 gevallen waren tot dan toe buiten China vastgesteld.

In werkelijkheid was het aantal nieuwe besmettingen alleen al in de provincie Hubei meer dan twee keer zo hoog dan het landelijke aantal dat de nationale autoriteiten op 10 februari meldden. In het gelekte rapport van de autoriteiten in Hubei, geclassificeerd als een intern en vertrouwelijk document, staat dat er op die dag in de provincie bijna 6000 nieuwe gevallen waren gemeld. Volgens CNN gaat het om het gevoeligste lek tot nu toe omtrent de Chinese reactie op de uitbraak van het coronavirus begin dit jaar.

De Chinese regering heeft altijd stellig ontkend dat het informatie over de corona-uitbraak heeft achtergehouden. Onder meer de Verenigde Staten beschuldigden de Chinese autoriteiten daarvan. Andere landen, zoals Australië, eisten tot woede van Peking dat er onafhankelijk internationaal onderzoek naar de uitbraak zou worden gedaan.

Hoewel de gelekte documenten geen bewijs zijn dat de Chinese autoriteiten bewust lagere aantallen meldden dan er in werkelijkheid waren, laat het rapport volgens CNN wel zien dat er in feite een groot verschil is tussen wat de Chinese overheid in februari wist en wat er aan het publiek werd verteld.