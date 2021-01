Belgen verklaren waarom er hier zoveel besmettingen zijn: “Nederland loopt achter de feiten aan”

België kampte zelf ook lange tijd met torenhoge aantallen coronabesmettingen, maar heeft de epidemie nu aardig onder controle. Ze kijken met verwondering naar hun noorderbuur: hoe kan het daar zo misgaan? Het Laatste Nieuws vroeg enkele Belgen, die in Nederland werken of sporten om een verklaring.

Femke Vanhoutte (45), een lerares uit het Vlaamse Hoogstraten, die in Breda lesgeeft, vertelt over het verplicht dragen van een mondkapje. “Er waren altijd wel enkele leerlingen – er is een grote anticoronabeweging in Nederland – die het er niet mee eens waren en begonnen te discussiëren. In het algemeen zijn Belgen volgzamer dan Nederlanders, vind ik.”

Feestjes

Seppe Vereecke (21), een amateurvoetballer die net over de grens in Nederland voetbalt: “Ik ben geen viroloog, maar ik heb op social media tijdens de voorbije kerstvakantie best wel veel foto’s zien passeren van feestjes. Op Instagram zag ik zelfs twaalf personen samen op de foto gaan. Op die manier verbaast het me niet dat die cijfers slecht blijven.”

Angelique Bongers (50), die in Dongen bij een bedrijf werkt dat onder andere mondkapjes maakt: “Wat de aanpak van corona betreft, kan ik wel vergelijken en vind ik dat ze het in België een stuk beter aanpakken. Nederland loopt al langer achter de feiten aan, contactberoepen zijn hier ook heel lang mogen doorgaan. Bovendien zijn Belgen braver wanneer hen iets wordt gevraagd.”

Vijgen na Pasen

Filip Van Acker (47), brandweerofficier in Terneuzen: “Als ik een verklaring zoek waarom er nauwelijks verbeteringen zijn in Nederland, dan kom ik uit bij een gebrek aan doortastendheid. Plots is er sprake van een avondklok, maar dat zijn vijgen na Pasen. Ze hadden die al tijdens de feestdagen moeten invoeren, nu heb ik veel beelden gezien van mensen die samenkwamen en vuurwerk afstaken.”