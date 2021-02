Leerling neergestoken in school Deurne, medeleerling aangehouden

In een school aan de Meester de Jonghlaan in Deurne is vrijdagochtend een steekpartij tussen twee leerlingen geweest. Daarbij raakte een jongen gewond, maakte de school bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen is aangehouden, heeft de school vrijdag laten weten. Volgens de politie is later nog een tweede persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

De steekpartij speelde zich af in een school voor voortgezet speciaal onderwijs, De Korenaer. Dat is een school van de Aloysiusstichting voor kinderen met gedragsproblemen. De school verzorgt momenteel onderwijs aan examenleerlingen en aan jongeren die wonen op het terrein van Bijzonder Jeugdwerk. Dat is een instelling in Deurne die gezinnen en jongeren met complexe gedragsproblemen helpt en zorg aan jongvolwassenen tot 27 jaar aanbiedt.

De steekpartij deed zich rond 10.00 uur voor. De hulpdiensten riepen vlak daarna een traumahelikopter op. Volgens een woordvoerder van de school is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Sneeuwballengevecht

Volgens Omroep Brabant ging aan de steekpartij een uit de hand gelopen sneeuwballengevecht vooraf. De school stelt dat de steekpartij zich buiten op het schoolterrein zou hebben afgespeeld. Maar volgens een medeleerling op Omroep Brabant gebeurde het in de school, met de schoolleiding er omheen. Een woordvoerder van de politie kon hierover nog niets zeggen. De school onthoudt zich van verder commentaar en verwijst naar de politie.

Wel laat de school weten dat medeleerlingen en het team van de school erg geschrokken zijn. De school blijft vrijdag open, naar eigen zeggen om leerlingen structuur en continuïteit te kunnen bieden. Extra leerkrachten zijn ingezet op school, evenals een opvangteam van de eigen organisatie om met iedereen over het incident te praten.

De ouders zijn op de hoogte gesteld. Een woordvoerder van de politie zei dat mogelijk later vrijdagmiddag meer bekend wordt over wat er gebeurd is.