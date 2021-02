Brussel wil snellere goedkeuring nieuwe vaccins tegen varianten

De Europese Commissie wil de procedures bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) herzien om nieuwe vaccins tegen besmettelijkere en gevaarlijkere coronavarianten sneller te kunnen goedkeuren. De manier waarop nu de jaarlijkse griepvaccins, die regelmatig worden aangepast aan veranderende griepvirussen, voor snelle markttoelating worden beoordeeld, dient als model daarvoor. De EU moet ook "onmiddellijk" actie ondernemen om de ontwikkeling en productie van vaccins tegen mutaties op te schalen, stelt Brussel voor.

"Nieuwe varianten van het virus zijn snel in opkomst en daar moeten wij nog sneller op reageren", zegt voorzitter Ursula von der Leyen. De EU moet "voor de curve uitblijven." Daarom stelt het dagelijks EU-bestuur voor geld te pompen in het samenbrengen van onderzoekers, de industrie en de autoriteiten om alle middelen in te zetten tegen de nieuwe mutaties en vaccins daartegen zo snel mogelijk voor de EU veilig te stellen.