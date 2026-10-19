ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

30 jaar cel voor doden kleuter Dean, Romy W. krijgt voorwaarden

Samenleving
door anp
anp191026125 1
Volg ons op Google Nieuws
GENT (ANP) - Het hof van assisen in Gent heeft Dave De K. (39) veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor het ontvoeren en doden van de Vlaamse kleuter Dean in januari 2022. Het lichaam van de 4-jarige Dean werd op 17 januari 2022 in Nederland gevonden in de bosjes van het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.
Het hof legde aan de Nederlandse verdachte Romy W. (29) voorwaarden op met een proeftijd van vijf jaar. Dat betekent dat ze geen straf krijgt als ze gedurende een periode van vijf jaar geen strafbare feiten pleegt en zich aan voorwaarden houdt.
W. was vrijdag al door de jury van het hof vrijgesproken van ontvoering met de dood tot gevolg. Ze is wel schuldig bevonden aan het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Ze had misbruikbeelden, die niets te maken hadden met Dean, van de telefoon van haar Belgische vriend doorgestuurd naar haar eigen telefoon.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

IMG_5080

Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur

Loading