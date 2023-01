1 op de 6 mannen onder de 50 vindt geweld tegen vrouwen acceptabel

Een op de zes mannen jonger dan 50 jaar vindt geweld tegen vrouwen acceptabel, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

Meestal doelen ze dan op zelfverdediging, maar sommigen vinden ook dat 'een vrouw erom vraagt' en dat 'vrouwen schijnheilig doen'.

Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Daarmee staan we in de top drie van Europese landen waar femicide het meest voorkomt. Alleen in Zweden en Finland worden relatief meer vrouwen om het leven gebracht, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Bijna 80 procent van de bijna 3400 ondervraagden van het Hart van Nederland-panel schrikt van de cijfers. Ze hadden niet verwacht dat geweld tegen vrouwen ook in ons land zoveel voorkomt. Meestal is de partner de dader.

Die hoge cijfers zijn mogelijk te verklaren doordat relatief veel jongere mannen geweld tegen vrouwen in sommige gevallen gerechtvaardigd vinden. Bij mannen onder de 50 jaar is dat maar liefst 16 procent, bij mannen boven de 50 slechts 4 procent.

Dat maakt het extra zorgwekkend: je zou verwachten dat de jongere generaties minder geweld gebruiken, maar het tegendeel is waar.