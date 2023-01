Bolsonaro-aanhangers dringen Braziliaans parlementsgebouw binnen

Honderden aanhangers van de rechtse oud-president Jair Bolsonaro zijn zondag het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia binnengedrongen. Daar veroorzaken ze veel schade, zo blijkt uit beelden die op sociale media circuleren. Volgens een fotograaf van persbureau AFP doen de taferelen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Eerder had de Braziliaanse politie zondag traangas gebruikt om honderden aanhangers van Bolsonaro te verdrijven, die zich rond het parlementsgebouw verzamelden. Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de 'bolsonaristen' braken toch door de veiligheidskordons heen. Enkelen beklommen zelfs met succes het gebouw om het dak te bereiken. De Bolsonaro-aanhangers laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva van een week geleden niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.