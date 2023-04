Ratten, schimmel, vuil en smerige wc’s: bewakers van koning Charles leven in gore barakken

De meest exclusieve Britse legereenheden moeten onder erbarmelijke omstandigheden leven en werken. De Wellingtonkazerne vlakbij Buckingham Palace is een 'rattenhol'. “Een gevangenis is prettiger wonen. De stank op de wc is ondraaglijk”, zegt een oud-soldaat.

De Grenadiers en de Scottish, Welsh en Irish Guards met hun karakteristieke rode tenues en berenmutsen hebben het duidelijk niet getroffen met de huisvesting. Vuilnis blijft weken liggen, de ijskasten zijn bedekt met een schimmellaag, de toiletten zijn ongelooflijk goor en de barakken worden geplaagd door ratten, zo blijkt uit een reportage van Daily Mail. De onthulling komt op een gevoelig moment, nu de voorbereidingen voor de kroning van Charles in mei in volle gang zijn.

Klagen heeft geen zin, volgens een soldaat die het leger inmiddels heeft verlaten. “Je wordt of genegeerd, of toegebeten om op te sodemieteren.” De man zei de smerige bende vaarwel en verdient nu in de private beveiligingssector twee keer zoveel als het soldatensalaris van 22.000 pond.

Meer dan een derde van de 112.000 Britse soldaten leeft in kazernes die 'de laagste graad van leefbaarheid' hebben, omschrijft het ministerie van Defensie zelf. In de officiersbarakken is het een stuk aangenamer vertoeven. Het ministerie zegt hard te werken aan verbetering en geeft dit jaar 1,6 miljard pond uit aan achterstallig onderhoud.