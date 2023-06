Bosbrandseizoen in Europa op weg naar piek

Komende weken neemt het aantal natuurbranden in Europa waarschijnlijk toe. Het aantal branden zal stijgen tot gemiddeld 27 per week, meldt Weeronline. In augustus is de piek, dan zijn er naar verwachting tachtig natuurbranden per week.

Dit jaar waren er al vroeg bosbranden in Europa. De eerste grote brand van het jaar in Spanje brak al eind maart uit in de omgeving van Valencia toen het daar tropisch warm was. 4000 hectare grond werd daarbij verwoest. In Frankrijk was het half april voor het eerst raak in de Pyreneeën.

De meeste branden komen voor in juli en augustus in Zuid-Europa, wanneer juist veel vakantiegangers dat gebied opzoeken.