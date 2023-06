Klaver vraagt Rutte: waarom niet aftreden om gaswinningsrapport?

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil van minister-president Mark Rutte weten waarom hij het vernietigende enquêterapport over de gaswinning in Groningen geen reden vindt om af te treden, terwijl hij dat in 2021 wel deed naar aanleiding van een al net zo hard rapport over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. In beide gevallen was immers de conclusie dat er sprake was van "systeemfalen", zo hield Klaver de premier voor in het debat over de conclusies van de parlementaire enquête. Rutte "laadt de verdenking op zich" dat hij destijds het ontslag van zijn voltallige kabinet indiende, omdat er toch al Tweede Kamerverkiezingen aan zaten te komen, vindt Klaver. De GroenLinks-voorman wil een "heel stevige zelfreflectie" van de premier, die in het enquêterapport flinke kritiek kreeg op zijn eigen optreden. Rutte deed niet voor de Groningers wat van hem als regeringsleider mocht worden verwacht, concludeerde de parlementaire enquêtecommissie. Klaver had weinig goede woorden over voor wat hij Ruttes strategie van "doorschuiven, afschuiven en excuses maken" noemt. De excuses van Rutte zijn inmiddels "lege hulzen" geworden, aldus Klaver. De GroenLinks-leider vraagt zich af hoe de premier de ernst van de problemen in Groningen "zo lang heeft kunnen onderschatten". Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman richt haar pijlen in het debat op Rutte. "Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet, waarom stapt u niet op?" vraagt zij direct aan de minister-president. Mede door zijn handelen is Groningen "de sorry-provincie geworden", aldus Beckerman, ook verwijzend naar de vele excuses van Rutte over de omgang met het bevingsgebied. Nog steeds ligt er volgens de SP'er "geen plan, geen visie, geen missie om het echt aan te pakken, laat staan op te lossen".