Ruim 400 branden in Canada, miljoenen hectare grond afgebrand

In Canada woeden woensdag honderden ongecontroleerde bosbranden. Ze bedreigen belangrijke infrastructuur en zorgen voor grote rookoverlast in het land zelf en Amerikaanse steden zoals miljoenenstad New York. Vele duizenden Canadezen hebben hun huizen moeten verlaten en naar verwachting volgen nog meer evacuaties. Minister Bill Blair, verantwoordelijk voor bescherming van de bevolking, laat tijdens een persconferentie weten dat ongeveer 3,8 miljoen hectare grond in vlammen is opgegaan. Dat is vijftien keer meer dan het gemiddelde over tien jaar tijd, aldus Blair. "In het hele land woeden op dit moment 414 bosbranden, waarvan er 239 niet meer onder controle zijn", zegt de minister. De reusachtige oostelijke provincie Quebec is een van de zwaarst getroffen provincies. Premier Francois Legault van Quebec zei eerder dat de provincie in staat is om veertig branden tegelijk te bestrijden. "Maar we hebben 150 branden, dus we moeten ervoor zorgen dat we ons concentreren op waar de problemen het meest urgent zijn", zei hij tegen verslaggevers. De Canadese premier Justin Trudeau meldde dat hij woensdag heeft gebeld met de Amerikaanse president Joe Biden om hem te bedanken voor zijn "belangrijke steun" bij de brandbestrijding. Honderden Amerikaanse brandweerlieden zijn al in Canada aangekomen en er zijn er nog meer onderweg. Ook vanuit Frankrijk, Portugal, Spanje en Mexico wordt hulp gestuurd om de branden te blussen.