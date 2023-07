De A50 bij Apeldoorn is deels afgesloten voor politieonderzoek, meldt de Gelderse politie. Een persoon is op de snelweg overleden aangetroffen. De politie vermoedt dat het om een aanrijding gaat. Het verkeer kan via een omleiding op de Oost-Veluweweg de A50 weer op. De toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Onder meer de Forensische Opsporing Verkeer gaat onderzoek verrichten, meldt de politie nog.