XR stopt voorlopig met A12-blokkades vanwege steun voor motie

Extinction Rebellion stopt voorlopig met het blokkeren van de A12 in Den Haag, nu een meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag voor een motie zal stemmen, waarmee wordt onderzocht hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden. "We zullen de komende maanden de uitvoering scherp in de gaten houden", laat een woordvoerster van de actiegroep weten. Aanhangers van Extinction Rebellion blijven klaarstaan om opnieuw de straat op te gaan, benadrukt ze. "Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt", concludeert de klimaatactiegroep. De woordvoerster noemt de motie een grote stap.