Nieuwe aardbeving in westen van Afghanistan

Het westen van Afghanistan is woensdag opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 6.3, meldt het Amerikaanse aardbevingsmeetstation USGS. Het epicentrum van de aardbeving, die op geringe diepte gebeurde, bevond zich ongeveer 29 kilometer ten noorden van de stad Herat. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Ook de aardbeving van zaterdag in het westen van Afghanistan had een kracht van 6.3. Daarna waren er nog enkele naschokken. Volgens het ministerie van Rampenbestrijding zijn er zeker 2400 dodelijke slachtoffers gevallen.