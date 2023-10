Veel bejaarden onder verdachte omstandigheden gestorven in Zeeuwse zorginstelling

Meerdere bewoners van zorginstelling Cleijenborch in Colijnsplaat zijn de afgelopen jaren onder verdachte omstandigheden overleden. Een grootschalig politieonderzoek richt zich op de vraag of een personeelslid een rol speelde bij de mogelijk onnatuurlijke dood van deze cliënten. Dat blijkt uit onderzoek van de PZC.

Rechercheurs hebben aanwijzingen dat meerdere bewoners van de zorginstelling een voortijdige dood stierven.

Personeel van Cleijenborch signaleerde al langere tijd dat een collega opvallend vaak als laatste aanwezig was voordat bewoners overleden. Het gaat volgens bronnen om sterfgevallen tussen 2019 en 2023 op een afdeling waar onder meer ouderen met dementie wonen.

Medewerkers spraken onderling over hun vermoedens, en later bereikten die signalen ook het management. De medewerker om wie het gaat, is in maart geschorst.