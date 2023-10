Advocaten Taghi: rechtbank maakt uitglijder, aanvullend gewraakt

De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank Amsterdam nogmaals gewraakt. Afgelopen vrijdag tijdens een zitting van het liquidatieproces Marengo gaven zij al aan geen vertrouwen te hebben in de huidige rechters. Daarna hebben zij nog een aanvullend wrakingsverzoek ingediend omdat de rechters de verdediging niet meer de kans hebben gegeven iets over de hechtenis van Taghi te zeggen. Dat had wel gemoeten, menen zij. "Het is een uitglijder die de rechter niet mag maken, ook niet uit chagrijn over het eerste wrakingsverzoek", zegt advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen tegen het ANP.

Beide wrakingsverzoeken zullen waarschijnlijk gelijktijdig behandeld worden, maar wanneer is nog niet duidelijk. De rechtbank Amsterdam heeft daar nog geen informatie over. Andere rechters moeten zich over de verzoeken buigen en beslissen of er inderdaad nieuwe rechters moeten komen of dat de zaak hervat kan worden.

Taghi's advocaten wraakten vorige week de rechters nadat zij een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. Daarmee was volgens de advocaten "de schijn van vooringenomenheid gewekt".

Tevergeefs

Voordat de rechters werden gewraakt, hadden de advocaten aangegeven dat zij een verzoek wilden doen over de voorlopige hechtenis van Taghi. Hij zit sinds zijn arrestatie eind 2019, in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Direct na de wraking werd de zaak van Taghi opgeschort. "In de wetenschap dat daarmee ook de voorlopige hechtenis van verzoeker met negentig dagen wordt verlengd. De rechter heeft de raadslieden van verzoeker niet eerst de gelegenheid gegeven zich uit te laten over de voorlopige hechtenis", staat in de onderbouwing van het aanvullende wrakingsverzoek. Als iemand in voorarrest zit, moet de rechter iedere drie maanden toetsen of dat nog terecht is. De advocaten en het Openbaar Ministerie krijgen de kans hun visie erop te geven, de rechter beslist uiteindelijk.

Marengo loopt al jaren, de rechters zijn al meerdere keren gewraakt, alle keren tevergeefs. De uitspraak staat gepland op 27 februari volgend jaar.