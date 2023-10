Erdogan: Israëlische vergelding in Gaza een afslachting

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan veroordeelt de Israëlische bombardementen en blokkade van de Gazastrook als vergelding voor de aanval van Hamas. Erdogan noemt het een "afslachting". Erdogan stelde tijdens een toespraak dat er ook in oorlog sprake moet zijn van enige moraliteit, maar dat die volgens de president door Israël ernstig wordt geschonden. "Mensen hun essentiële levensbehoeften afnemen en burgerwoningen bombarderen" is volgens Erdogan "geen oorlog, maar een afslachting". Ankara heeft aangeboden te bemiddelen tussen Hamas en Israël, maar volgens de Israëlische ambassadeur in Turkije was het daarvoor nu te vroeg. Erdogan vraagt andere landen om zich niet "blindelings" achter Israël te scharen, maar kritisch te blijven over wat de president de "buitenproportionele" respons van Israël noemde. Zonder een eigen staat voor de Palestijnen is er volgens Erdogan geen kans op blijvende vrede.