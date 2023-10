Vega is nieuwe standaard: geen vlees meer bij catering van de Rijksuniversiteit Groningen

Bij vergaderingen, recepties, lezingen, uitreikingen en borrels op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt geen vlees meer geserveerd. Alleen op verzoek is het nog mogelijk om geprepareerde dode dieren op het bordje te krijgen bij RUG-evenementen.

Bij enkele faculteiten is het diervriendelijke beleid al eerder ingevoerd. Bij Wijsbegeerte krijg je bijvoorbeeld al sinds 2019 alleen nog de optie voor een hapje vlees als organisatoren daar van tevoren expliciet om vragen. Steeds meer faculteiten namen dit beleid over, en daarom heeft het college van bestuur besloten om het over de hele universiteit uit te rollen.

“Dit besluit is de universiteitsbrede navolging van wat een aantal faculteiten al doen’, zegt collegelid Hans Biemans tegen de Ukrant. Door dit besluit wordt de RUG weer een stukje groener en de krimpt de ecologische voetafdruk van de universiteit.

De nieuwe standaard geldt overigens alleen voor de evenementencatering. In de kantines van de universiteitsgebouwen is het nog wel mogelijk om vleesproducten te bestellen.