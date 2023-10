Peiling: meerderheid Israëliërs wil premier Netanyahu weg

In een opiniepeiling onder Joodse Israëli's heeft 86 procent van de ondervraagden te kennen gegeven dat de bloedige aanval van de beweging Hamas door een falend beleid van de regering komt. The Jerusalem Post meldt dat onder de aanhangers van de huidige regeringscoalitie van premier Benjamin Netanyahu 79 procent van de ondervraagden dezelfde mening is toegedaan. Van de ondervraagden vindt 56 procent dat de premier daarom moet aftreden zodra de huidige gevechten voorbij zijn. Zijn regering is er medeverantwoordelijk voor dat de grens zo slechts was beveiligd, vinden ze. Driekwart van de ondervraagden meent dat de regering-Netanyahu de enige verantwoordelijke is voor de lakse bewaking van de afscheidingen rond de Gazastrook. Ruim de helft denkt dat de minister van Defensie Yoav Gallant daarom aftreedt wegens zijn rol.