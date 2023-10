Ruim een vijfde van jongeren vindt ouderen ‘asociaal’ omdat ze niet kleiner gaan wonen

Bizar maar waar: veel Nederlanders vinden het de morele plicht van ouderen om hun gezinswoning te verkopen en in een appartement te gaan wonen. In plaats van boos te zijn op het wanstaltige woonbeleid van de overheid, krijgen babyboomers de schuld.

Maar liefst 30 procent van de jongeren vindt dat ouderen zich moreel verplicht zouden moeten voelen om te verhuizen, schrijft het AD op basis van onderzoek onder 1564 Nederlanders van DIT, het journalistieke platform van de EO. Onder de gehele bevolking is dat een op vijf. 22 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar noemt alleenstaanden die in een eengezinswoning blijven wonen zelfs 'asociaal'. Van het totaal aantal respondenten is dat 12,7 procent. Helaas voor hen wil slechts 3,4 procent van de huizenbezitters daadwerkelijk verkassen naar een kleinere woning.

Dat de woningnood groot is blijkt wel uit het feit dat ruim 22 procent van de Nederlanders zegt te willen verhuizen maar dat niet kan. Onder jongeren ligt dat percentage zelfs op bijna 35 procent, terwijl van de 65-plussers ruim 16 procent wil verhuizen. 5,7 procent woont met mensen in huis die ze liever kwijt zijn, zoals een partner of huisgenoten. Bijna een op de tien blijft bij een partner uit angst geen eigen woning te vinden bij vertrek. Ruim 30 procent van de jongeren wil dat kraken weer wordt toegestaan als gedeeltelijke oplossing voor de woningnood.