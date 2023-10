Sommige joodse gebouwen worden extra in de gaten gehouden

Synagoges, joodse begraafplaatsen en andere belangrijke joodse locaties worden her en der extra in de gaten gehouden vanwege de oorlog tussen Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas. Maar in het grootste deel van Nederland nemen gemeenten voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen. Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs ruim 160 gemeenten. De Friese gemeente Súdwest-Fryslân zegt dat handhavers het Joods monument in Sneek extra in de gaten houden. Raalte in Overijssel is "momenteel alerter op signalen van dreiging richting joodse inwoners. Ook hebben we extra aandacht voor locaties in onze gemeente die gerelateerd zijn aan de joodse gemeenschap en geschiedenis". Ook Breda is "extra alert op herkenbare joodse objecten zoals de synagoge". Het Drentse Tynaarlo meldt dat er op sommige plekken in de gemeente extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, maar wil niet zeggen waar dat is en om wat voor maatregelen het gaat. In Emmen overweegt de stichting die de voormalige synagoge beheert om veiligheidsmaatregelen te nemen. "Wij gaan vanzelfsprekend met de stichting in gesprek" meldt de Drentse gemeente. Noordwijk laat weten: "We zijn alert op dreigende situaties en nemen maatregelen waar nodig." Geen signalen Ongeveer 130 gemeenten zeggen dat ze geen extra maatregelen nemen. "Er is een joodse begraafplaats in Oudenbosch. Daarvoor worden geen extra maatregelen getroffen. Er is op dit moment ook geen enkel signaal dat er extra maatregelen nodig zijn", laat de Brabantse gemeente Halderberge bijvoorbeeld weten. Druten en Wijchen zeggen dat er bij hen geen joodse scholen of synagogen zijn om te bewaken. "Wel onderhouden we contact met de politie als blijkt dat Joodse groeperingen in onze gemeenschap extra risico's lopen." Nijmegen, Den Bosch en Dronten hebben geen signalen gekregen waardoor extra maatregelen nodig zouden zijn. "Zelf zien we geen aanleiding voor aanvullende maatregelen van gebouwen", voegt Den Bosch eraan toe. Ongeveer dertig gemeenten willen niets zeggen over eventuele maatregelen. Daaronder zijn Eindhoven, Groningen, Tilburg, Enschede, Leiden, Leeuwarden, Alkmaar en Middelburg.