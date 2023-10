Joran van der Sloot krijgt in vermoedelijk de VS twintig jaar gevangenisstraf

De strafzaak tegen Joran van der Sloot in Alabama (VS) nadert zijn ontknoping, schrijft De Telegraaf. Van der Sloot heeft een deal gesloten met het Openbaar Ministerie: hij heeft schuld bekent in ruil voor een lagere straf.

Het Openbaar Ministerie onderhandelde afgelopen weken met Van der Sloots advocaten over een overeenkomst. Van der Sloot heeft volledig opening van zaken geven over de vermissing van Natalee Holloway en het afpersen van haar nabestaanden.

Als de rechter akkoord is met de deal, krijgt Van der Sloot een lichtere straf dan wanneer hij tijdens een juryproces schuldig zou worden bevonden. Het zou gaan om een straf van twintig jaar, die direct ingaat.

Zodra de rechter akkoord is met de deal wordt Van der Sloot teruggevlogen naar Peru, waar hij nog tot 2045 achter de tralies moet vanwege de moord op Stephany Flores en drugshandel vanuit de gevangenis.