Politieke nieuwkomer Milei wint Argentijnse verkiezingen

Javier Milei wordt de nieuwe president van Argentinië. Zijn rivaal in de verkiezingen, Sergio Massa, heeft dat zondag toegegeven. Volgens voorlopige uitslagen heeft de libertaire outsider Milei 56 procent van de stemmen gekregen. Hij wil met radicale ideeën de hevige Argentijnse economische problemen oplossen. Het land gaat gebukt onder torenhoge inflatie en groeiende armoede. "De resultaten zijn duidelijk niet wat we hadden gehoopt", zei Massa, de minister van Economische Zaken in de vertrekkende regering. "Ik heb Javier Milei gesproken om hem te feliciteren en hem het beste te wensen. Want hij is de president die de meerderheid van de Argentijnen heeft gekozen voor de komende vier jaar." De 53-jarige Milei is een jurist uit hoofdstad Buenos Aires. Hij is een nieuwkomer in de Argentijnse politiek en viel tijdens de campagne op door onder meer op bijeenkomsten te verschijnen met een kettingzaag om zijn plannen voor bezuinigingen op de staatsbegroting kracht bij te zetten. Zijn populistische aanpak werd door sommige analisten vergeleken met die van de Amerikaanse ex-president Donald Trump. Milei zei tijdens zijn campagne onder meer dat hij een aantal publieke diensten wil afschaffen, net als de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Milieu. Hij is tegen abortus en wil het kopen van vuurwapens gemakkelijker maken. Hij is niet getrouwd en bezit vier mastiffs (grote honden). Die heeft hij vernoemd naar liberale economen.