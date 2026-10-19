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Aangereden Australische parlementariër geopereerd

Samenleving
door anp
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CANBERRA (ANP/AFP) - De Australische parlementariër die vermoedelijk expres werd aangereden, verkeert nog altijd in kritieke toestand, verklaarde premier Anthony Albanese. Helen Haines is inmiddels geopereerd en ligt nog in het ziekenhuis.
Albanese omschreef de aanrijding als een "gewelddadige aanval". Hij sprak met de man van Haines en benadrukte dat "de gedachten van alle Australiërs" bij de familie en vrienden van het slachtoffer zijn.
De aanval vormt volgens de premier een karaktertest voor Australië. Hij wil dat mensen op een respectvolle manier hun meningsverschillen uiten en dat de Australische democratie "sterk blijft".
Mes
De 65-jarige Haines is een onafhankelijk parlementariër. Ze wordt geprezen voor haar inzet voor transparantie in de politiek en tegen corruptie.
De 43-jarige automobilist die op haar was ingereden, werd overmeesterd door burgers en is gearresteerd. In zijn auto bleek een mes te liggen.
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