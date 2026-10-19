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Twee finales turnster Visser bij WK, team elfde

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser (25) heeft zich bij de WK in Rotterdam geplaatst voor de meerkamp- en brugfinale. Visser was in Rotterdam de enige Nederlandse vrouw die zich voor de finales wist te plaatsen.
Met de Nederlandse ploeg, die verder bestond uit Sanne Wevers, Sanna Veerman, Vera Ubbink en Vera van Pol, liep Visser de landenfinale mis. Nederland eindigde als elfde (158,029 punten), terwijl China (164,996) zich als eerste plaatste voor de eindstrijd met de acht beste teams.
Visser plaatste zich aan de brug als gedeeld vierde (14,466) voor de finale waarin de beste acht turnsters in actie komen. Olympisch kampioene Kayla Nemour uit Algerije was de beste in de kwalificaties aan de brug (14,933).
In de meerkamp plaatste Visser zich met een totaal van 53,965 punten als achtste voor de finale met de beste 24 turnsters. Ook daar was Nemour de beste (55,999). Wevers kwam op balk ruim tekort voor een plek in de balkfinale en kondigde na afloop van de kwalificatie haar afscheid aan.
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