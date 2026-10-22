AIVD-baas waarschuwt voor AI als eigenstandige dreiging

DEN HAAG (ANP) - AIVD-baas Simone Smit houdt er rekening mee dat AI zelf een nieuwe dreiging gaat vormen, los van bestaande dreigingen waarvoor kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Dat zegt de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in podcast Wereldupdate van denktank Clingendael.

Smit ziet dat "AI ook echt als een geopolitiek instrument wordt ingezet. Het biedt ongelooflijk veel kansen, maar het is ook echt een dreiging waar wij onderzoek naar doen. We zien meer en meer dat dat misschien zelfs wel een op zichzelf staande dreiging is."

Eerder waarschuwde de AIVD al, samen met andere veiligheidsdiensten, voor AI omdat het kwaadwillenden kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld met het uitvoeren van grootschalige cyberaanvallen. "De aanvallen worden door AI groter, complexer en zullen toenemen", schreven de diensten toen.