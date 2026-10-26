Elke maand gaat er hetzelfde bedrag naar je energieleverancier, dus het voelt alsof alles geregeld is. Toch is gas sinds de zomer flink duurder geworden. Heb je een variabel contract, dan is je termijnbedrag vaak nog berekend met een prijs die niet meer geldt.

Het verschil zie je pas in het voorjaar, op je jaarafrekening.

Gas is nu een stuk duurder dan in september

Op maandag 26 oktober klom de prijs op de Amsterdamse gasbeurs tot boven 97 euro per megawattuur, na een stijging van ongeveer 3,5 procent, meldt indegazette.be. Variabele contracten waren toen al duurder geworden. Volgens Keuze.nl verhoogden alle negen leveranciers met een variabel contract in de vergelijker hun gasprijs per 1 oktober, met gemiddeld 12,9%.

Een variabel contract kost nu gemiddeld €1,80 per kuub gas, rekent Keuze.nl. Ter vergelijking: het gemiddelde lopende contract stond in september op €1,39 per m³, volgens het CBS.

Je termijnbedrag gaat niet vanzelf mee

Het termijnbedrag is een voorschot. Volgens ACM ConsuWijzer schat je leverancier wat je bij de jaarafrekening kwijt bent, op basis van de energieprijs en uw verbruik in de afgelopen jaren. Dat bedrag gedeeld door 12 is uw termijnbedrag. Volgens Gaslicht.com rekent de leverancier dat bedrag uit als je klant wordt, verhuist en na elke jaarafrekening.

Komt er tussendoor een tariefverhoging, dan kan het voorschot dus achterlopen. De leverancier mag het verhogen als de energieprijzen in de groothandelsmarkt sneller gestegen zijn dan de leverancier verwachtte, en hoeft je daarover niet dertig dagen van tevoren te informeren, schrijft de ACM. Verplicht is het niet. Ga er dus niet van uit dat het al geregeld is.

Zo loopt het tekort op

Een rekenvoorbeeld met de gemiddelden van nu:

Per 1 oktober werd een gemiddeld variabel contract volgens Keuze.nl zo'n € 25,- per maand duurder (stroom en gas samen). Ging je termijnbedrag niet mee, dan bouw je in een jaar zo'n €300 achterstand op.

Elke kuub kost bij €1,80 ongeveer 41 cent meer dan bij €1,39. Dat is €41 per 100 kuub.

Stook je deze winter nog 700 kuub tegen de hogere prijs, dan komt dat neer op zo'n €287 die je voorschot niet dekt.

Een laag termijnbedrag maakt je energie niet goedkoper. Volgens energiebespareninfo.nl kan €30 per maand minder betalen aan het einde van het jaar betekenen dat je ongeveer €360 moet bijbetalen.

Wat je nu te weinig vooruitbetaalt, betaal je in het voorjaar in één keer.

De duurste maanden komen nog

Op een snelle daling hoef je niet te rekenen. Volgens Keuze.nl gaat de termijnmarkt deze winter uit van ongeveer € 73,- per MWh. Vanaf april zakt dat naar € 55,- tot € 60,-. Het meeste gas stook je dus precies in de maanden dat het het duurst is. Hoeveel dat alleen al in de koudste maand is, lees je in ons eerdere stuk "Koude januari op komst? Zoveel gas stook je in die ene maand, en zoveel kost dat bij de gasprijs van nu".

Vast contract? Dan zit je meestal goed

Met een vast tarief betaalt u dezelfde prijs voor stroom of gas zolang uw contract duurt, legt de ACM uit. Je termijnbedrag rekent dan al met de juiste prijs. Het kan wel te laag zijn als je meer stookt dan in eerdere jaren. Loopt je vaste contract binnenkort af, dan word je bij de verlenging duurder uit. Het goedkoopste jaarcontract kostte op 30 september € 2.430,-, nu is dat € 2.588,-, meldde Keuze.nl vorige week.

Zo pas je het aan

Zoek de gasprijs op in de laatste tariefbrief van je leverancier en vergelijk die met de prijs waarmee je termijnbedrag is berekend. Die staat op je laatste jaarafrekening.

Volgens de ACM kun je het termijnbedrag vaak zelf aanpassen via de app of op de website van uw leverancier. Lukt dat niet, stuur dan een mail of brief met het bedrag dat je voortaan wilt betalen.

Reken het extra bedrag grof uit: wat je deze winter nog denkt te stoken, keer het prijsverschil per kuub, gedeeld door het aantal maanden tot je jaarafrekening.

Overdrijf het niet. Gaslicht.com raadt aan het termijnbedrag niet als spaarpotje bij je leverancier te gebruiken. Je kunt het geld ook zelf apart zetten voor de verwachte bijbetaling.

Verhoogt de leverancier je termijnbedrag zonder uitleg? Dan kun je volgens de ACM om de reden vragen. Op een mail of brief moet u binnen 8 weken antwoord krijgen.

Wil je ook je verbruik omlaag brengen, lees dan "De verwarming één graad lager: hoeveel scheelt dat op jouw rekening?". Maar wat je ook bespaart: met een variabel contract is je termijnbedrag nu het eerste om te checken. Even rekenen in oktober is beter dan in april schrikken van de jaarafrekening.