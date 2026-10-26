Klachten over barsten in scherm opvouwbare iPhone Duo van Apple

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Over de iPhone Duo, een van de belangrijkste nieuwe producten van Apple in jaren, komen steeds meer klachten binnen van klanten bij wie het opvouwbare scherm al na enkele uren of dagen is gebarsten. Klanten met een beschadigd scherm melden dat ze een krakend geluid hoorden toen ze de telefoon openvouwden. Vervolgens ontstond er een grote barst langs de vouwnaad in het midden van het scherm. Sommige gebruikers kregen ook te maken met een witte vlek of een ander probleem met het scherm.

De eerste meldingen over het probleem verschenen op Reddit en andere sociale media. Bloomberg News heeft het probleem inmiddels onafhankelijk geverifieerd bij meer dan zes klanten. Zij leverden foto's aan waarop de schade aan hun toestellen te zien was, of bewijs van gesprekken met de klantenservice van Apple.

Apple heeft het probleem erkend in een verklaring. Het bedrijf zegt op de hoogte te zijn van "een probleem met het binnenscherm van een klein aantal iPhone Duo-toestellen".