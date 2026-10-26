ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klachten over barsten in scherm opvouwbare iPhone Duo van Apple

Economie
door anp
anp261026155 1
Volg ons op Google Nieuws
CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Over de iPhone Duo, een van de belangrijkste nieuwe producten van Apple in jaren, komen steeds meer klachten binnen van klanten bij wie het opvouwbare scherm al na enkele uren of dagen is gebarsten. Klanten met een beschadigd scherm melden dat ze een krakend geluid hoorden toen ze de telefoon openvouwden. Vervolgens ontstond er een grote barst langs de vouwnaad in het midden van het scherm. Sommige gebruikers kregen ook te maken met een witte vlek of een ander probleem met het scherm.
De eerste meldingen over het probleem verschenen op Reddit en andere sociale media. Bloomberg News heeft het probleem inmiddels onafhankelijk geverifieerd bij meer dan zes klanten. Zij leverden foto's aan waarop de schade aan hun toestellen te zien was, of bewijs van gesprekken met de klantenservice van Apple.
Apple heeft het probleem erkend in een verklaring. Het bedrijf zegt op de hoogte te zijn van "een probleem met het binnenscherm van een klein aantal iPhone Duo-toestellen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

pensioen_symbolisch_AI

Hogere rente maakt pensioenpot voller, maar zet de overstap op scherp

Loading