Ambassadeur VS roept Israël op tot vervolgen kolonisten om geweld

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opgeroepen dat Israël de kolonisten die een journalist van The Washington Post aanvielen, vervolgt. Op X schrijft de diplomaat dat het aanvallen van een vrouwelijke fotograaf "een verwerpelijke terreurdaad is, uitgevoerd door gemaskerde lafaards".

De Amerikaanse krant deelde eerder deze week zelf beelden van de aanval, waarop te zien is hoe tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten Palestijnen aanvallen terwijl zij bezig zijn met de olijvenoogst. Daarbij werd ook de fotograaf Heidi Levine aangevallen.

Terwijl de kolonisten stenen gooien richting een andere journalist, die met zijn telefoon het geweld filmt, is op de achtergrond te zien hoe Levine op de grond ligt en gemaskerde figuren zich over haar buigen en haar mishandelen. Later kan ze in veiligheid worden gebracht, zichtbaar aangedaan. Haar spullen zijn haar ontnomen.

De Israëlische president Isaac Herzog heeft zaterdag contact met Levine gezocht, en noemde daarbij het geweld "buiten de perken en schokkend".