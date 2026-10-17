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Brandende toren stadhuis Franse Limoges stort in

Samenleving
door anp
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LIMOGES (ANP) - De torenspits van het door vuur gegrepen historische stadhuis in het Franse Limoges is ingestort, zo is te zien op beelden op sociale media. Het negentiende-eeuwse stadhuis werd eerder op zaterdag in brand gestoken tijdens de grootschalige protesten in Frankrijk, die ook tot uiting kwamen in Limoges. Op beelden is te zien hoe omstanders het uitschreeuwen als de toren ineenstort.
Een verslaggever van France 3 meldde eerder op zaterdag dat er sprake was van brand bij het stadhuis. Het vuur sloeg al snel over op de dakconstructie. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar ogenschijnlijk met weinig succes.
Honderdduizenden gingen de straat op uit brede onvrede met de Franse overheid. Op meerdere plaatsen in het land werd daarbij door relschoppers die zich aansloten bij de aanvankelijk vreedzame demonstraties geprobeerd om toegang te krijgen tot overheidsgebouwen. Bij die onlusten werden panden vernield of in de brand gestoken, en winkels geplunderd. Op veel plekken is het nog altijd onrustig.
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