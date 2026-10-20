Amerikaanse gezanten doen mee aan Oekraïne-overleg met Zelensky

OSLO (ANP/AFP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff reist dinsdag naar Oslo om deel te nemen aan gesprekken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de leiders van Noorwegen en Finland. De andere Amerikaanse gezant, Jared Kushner, sluit digitaal aan bij het overleg, aldus de Noorse regering.

Eerder werd al bekend dat Zelensky in de Noorse hoofdstad met de Noorse premier Jonas Gahr Støre en de Finse president Alexander Stubb overleg zal voeren over de oorlog in zijn land. Hij ontmoet ook de Noorse koning en bezoekt het Noorse parlement.

Støre meldt dat Oekraïne heeft gevraagd of de Amerikaanse gezanten bij het overleg aanwezig kunnen zijn. "Ik ben verheugd dat zij kunnen deelnemen", aldus de premier in een verklaring. Hij verklaart dat eerder al in verschillende landen diplomatieke inspanningen zijn verricht. "Noorwegen en Finland zijn blij dat ze dit werk kunnen voortzetten", aldus Støre. Het doel is volgens hem om "de diplomatieke inspanningen in constructievere banen te leiden".

Zelensky meldt dinsdagochtend via X met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio een "inhoudelijk en constructief gesprek" te hebben gevoerd. Daarin vertelde hij dat Oekraïne luchtafweerraketten en waarschuwingen voor Russische ballistische raketaanvallen nodig heeft. Ook zei hij dat het satellietinternet van Starshield, de militaire versie van Starlink, "moet worden hersteld". Starshield is voor Oekraïne zeer belangrijk in de oorlog tegen Rusland. De president zegt dat Rubio en hij hebben afgesproken om "binnenkort weer contact op te nemen voor een update".