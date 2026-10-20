De wasmand puilt uit, buiten regent het en de droger staat klaar. Toch kan niet alles de trommel in. Op het lijstje staat ook iets wat je misschien zonder nadenken meegooit: je fleecetrui.

Warmte en veel beweging zijn voor sommige stoffen te veel, schrijft Libelle op basis van het Amerikaanse tijdschrift Good Housekeeping. Milieu Centraal voegt daar fleece aan toe, om een andere reden.

Wat mag niet in de droger?

Deze elf dingen droog je beter aan het rek of plat op een handdoek:

Wat Wat er in de droger gebeurt Zo droog je het wel Fleece Er kunnen microplastics vrijkomen Aan het rek Wol en kasjmier Krimpt Plat op een handdoek Zijde Kwetsbare stof Plat op een droge handdoek Bh Verliest elasticiteit en vorm, kant wordt hard en kriebelig Liggend óp het wasrek Panty Beschadigt en krimpt Aan het rek Badpak of bikini De rekbare kunstvezel spandex wordt slap Aan het rek Badmat met antislip De antisliplaag kan verkruimelen Aan de lucht Pailletten en steentjes Beschadigt zelf en geeft andere kleding haakjes en ladders Liggend Stoffen sneakers Krimpen, trekken scheef, verstevigingen verzwakken Met proppen krant of keukenrol erin Leer, kunstleer en suède Kan smelten of craquelé krijgen, blijvend Naar de stomerij Kunstbont Gaat plakken en vervilten Op een hanger of aan het rek

Fleece laat plastic los

Fleece is meestal gemaakt van polyester. Bij het drogen kunnen microplastics vrijkomen, piepkleine stukjes plastic, schrijft Milieu Centraal op zijn pagina over de wasdroger. De organisatie is er stellig over.

“Doe geen fleece in de droger en gooi het pluis bij het restafval.”

Wol en zijde wring je niet uit

Een trui van wol of kasjmier kan als miniversie uit de droger komen. Was hem met de hand in een mild wasmiddel en spoel goed uit. Druk hem daarna droog tussen twee handdoeken en leg hem plat op een grote handdoek of een badlaken.

Zijde rol je na een handwas in een schone handdoek. Druk er zoveel mogelijk water uit zonder te wringen en laat de stof plat drogen op een droge handdoek. Gaat het toch in de machine, let dan op hoe vol je de trommel stopt bij een fijnwas

Een badmat kan in de wasmachine, maar niet in de droger

Een badmat met antislip kan meestal prima in de wasmachine, op een fijnwasprogramma. In de droger kan de hitte de antisliplaag laten verkruimelen. Laat hem daarom aan de lucht drogen.

Sneakers en andere schoenen met stof erin maak je liever met de hand schoon, in een sopje. De wasmachine en de droger kunnen ze laten krimpen of scheeftrekken.

Kunstbont druk je na het wassen uit met een handdoek. Breng het daarna weer in model en hang het op een hanger of aan het rek.

Twijfel je, kijk dan naar het vierkantje op het label

Op het wasetiket staat een vierkant met een rondje erin. Zo lees je het, volgens Coolblue:

Kruis door het vierkant: niet in de droger.

niet in de droger. Eén stip: drogen op lage temperatuur.

drogen op lage temperatuur. Twee stippen: drogen op normale temperatuur.

drogen op normale temperatuur. Geen label: fijne was droog je op een rek.

Hang het rek in een onverwarmde ruimte of buiten. Dat is volgens Milieu Centraal vele malen zuiniger dan de droger, die gemiddeld 180 kWh per jaar verbruikt. Dat is zo’n €40 per jaar per huishouden, bij de langetermijnprijs van 21 cent per kWh die de organisatie hanteert. Droog je wel, maak dan na elke beurt het pluizenfilter schoon. Lees ook waarom reparateur Jan geen wasverzachter gebruikt bij was die nog de droger in moet.

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