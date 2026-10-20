De wasmand puilt uit, buiten regent het en de droger staat klaar.
Toch kan niet alles de trommel in. Op het lijstje staat ook iets wat je
misschien zonder nadenken meegooit: je fleecetrui.
Warmte en veel beweging zijn voor sommige stoffen te veel, schrijft
Libelle
op basis van het Amerikaanse tijdschrift Good Housekeeping. Milieu
Centraal voegt daar fleece aan toe, om een andere reden.
Wat mag niet in de droger?
Deze elf dingen droog je beter aan het rek of plat op een
handdoek:
|Wat
|Wat er in de droger gebeurt
|Zo droog je het wel
|Fleece
|Er kunnen microplastics vrijkomen
|Aan het rek
|Wol en kasjmier
|Krimpt
|Plat op een handdoek
|Zijde
|Kwetsbare stof
|Plat op een droge handdoek
|Bh
|Verliest elasticiteit en vorm, kant wordt hard en kriebelig
|Liggend óp het wasrek
|Panty
|Beschadigt en krimpt
|Aan het rek
|Badpak of bikini
|De rekbare kunstvezel spandex wordt slap
|Aan het rek
|Badmat met antislip
|De antisliplaag kan verkruimelen
|Aan de lucht
|Pailletten en steentjes
|Beschadigt zelf en geeft andere kleding haakjes en ladders
|Liggend
|Stoffen sneakers
|Krimpen, trekken scheef, verstevigingen verzwakken
|Met proppen krant of keukenrol erin
|Leer, kunstleer en suède
|Kan smelten of craquelé krijgen, blijvend
|Naar de stomerij
|Kunstbont
|Gaat plakken en vervilten
|Op een hanger of aan het rek
Fleece laat plastic los
Fleece is meestal gemaakt van polyester. Bij het drogen kunnen
microplastics vrijkomen, piepkleine stukjes plastic, schrijft Milieu
Centraal op zijn pagina over de wasdroger. De organisatie is er stellig
over.
“Doe geen fleece in de droger en gooi het pluis bij het restafval.”
Wol en zijde wring je niet
uit
Een trui van wol of kasjmier kan als miniversie uit de droger komen.
Was hem met de hand in een mild wasmiddel en spoel goed uit. Druk hem
daarna droog tussen twee handdoeken en leg hem plat op een grote
handdoek of een badlaken.
Zijde rol je na een handwas in een schone handdoek. Druk er zoveel
mogelijk water uit zonder te wringen en laat de stof plat drogen op een
droge handdoek. Gaat het toch in de machine, let dan op hoe
vol je de trommel stopt bij een fijnwas
.
Een
badmat kan in de wasmachine, maar niet in de droger
Een badmat met antislip kan meestal prima in de wasmachine, op een
fijnwasprogramma. In de droger kan de hitte de antisliplaag laten
verkruimelen. Laat hem daarom aan de lucht drogen.
Sneakers en andere schoenen met stof erin maak je liever met de hand
schoon, in een sopje. De wasmachine en de droger kunnen ze laten krimpen
of scheeftrekken.
Kunstbont druk je na het wassen uit met een handdoek. Breng het
daarna weer in model en hang het op een hanger of aan het rek.
Twijfel
je, kijk dan naar het vierkantje op het label
Op het wasetiket staat een vierkant met een rondje erin. Zo lees je
het, volgens Coolblue:
- Kruis door het vierkant: niet in de droger.
- Eén stip: drogen op lage temperatuur.
- Twee stippen: drogen op normale temperatuur.
- Geen label: fijne was droog je op een rek.
Hang het rek in een onverwarmde ruimte of buiten. Dat is volgens
Milieu Centraal vele malen zuiniger dan de droger, die gemiddeld 180 kWh
per jaar verbruikt. Dat is zo’n €40 per jaar per huishouden, bij de
langetermijnprijs van 21 cent per kWh die de organisatie hanteert. Droog
je wel, maak dan na elke beurt het pluizenfilter schoon. Lees ook waarom
reparateur Jan geen wasverzachter gebruikt
bij was die nog de droger
in moet.
Meer weten?