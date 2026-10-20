ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elf dingen die je beter niet in de droger stopt, van bh tot badmat

tips
door Désirée du Roy
Stapel van gezellige gebreide truien op een houten achtergrond
Volg ons op Google Nieuws
De wasmand puilt uit, buiten regent het en de droger staat klaar. Toch kan niet alles de trommel in. Op het lijstje staat ook iets wat je misschien zonder nadenken meegooit: je fleecetrui.
Warmte en veel beweging zijn voor sommige stoffen te veel, schrijft Libelle op basis van het Amerikaanse tijdschrift Good Housekeeping. Milieu Centraal voegt daar fleece aan toe, om een andere reden.

Wat mag niet in de droger?

Deze elf dingen droog je beter aan het rek of plat op een handdoek:
Wat Wat er in de droger gebeurtZo droog je het wel
FleeceEr kunnen microplastics vrijkomenAan het rek
Wol en kasjmierKrimptPlat op een handdoek
ZijdeKwetsbare stofPlat op een droge handdoek
BhVerliest elasticiteit en vorm, kant wordt hard en kriebeligLiggend óp het wasrek
PantyBeschadigt en krimptAan het rek
Badpak of bikiniDe rekbare kunstvezel spandex wordt slapAan het rek
Badmat met antislipDe antisliplaag kan verkruimelenAan de lucht
Pailletten en steentjesBeschadigt zelf en geeft andere kleding haakjes en laddersLiggend
Stoffen sneakersKrimpen, trekken scheef, verstevigingen verzwakkenMet proppen krant of keukenrol erin
Leer, kunstleer en suèdeKan smelten of craquelé krijgen, blijvendNaar de stomerij
KunstbontGaat plakken en verviltenOp een hanger of aan het rek

Fleece laat plastic los

Fleece is meestal gemaakt van polyester. Bij het drogen kunnen microplastics vrijkomen, piepkleine stukjes plastic, schrijft Milieu Centraal op zijn pagina over de wasdroger. De organisatie is er stellig over.
“Doe geen fleece in de droger en gooi het pluis bij het restafval.”

Wol en zijde wring je niet uit

Een trui van wol of kasjmier kan als miniversie uit de droger komen. Was hem met de hand in een mild wasmiddel en spoel goed uit. Druk hem daarna droog tussen twee handdoeken en leg hem plat op een grote handdoek of een badlaken.
Zijde rol je na een handwas in een schone handdoek. Druk er zoveel mogelijk water uit zonder te wringen en laat de stof plat drogen op een droge handdoek. Gaat het toch in de machine, let dan op hoe vol je de trommel stopt bij een fijnwas.

Een badmat kan in de wasmachine, maar niet in de droger

Een badmat met antislip kan meestal prima in de wasmachine, op een fijnwasprogramma. In de droger kan de hitte de antisliplaag laten verkruimelen. Laat hem daarom aan de lucht drogen.
Sneakers en andere schoenen met stof erin maak je liever met de hand schoon, in een sopje. De wasmachine en de droger kunnen ze laten krimpen of scheeftrekken.
Kunstbont druk je na het wassen uit met een handdoek. Breng het daarna weer in model en hang het op een hanger of aan het rek.

Twijfel je, kijk dan naar het vierkantje op het label

Op het wasetiket staat een vierkant met een rondje erin. Zo lees je het, volgens Coolblue:
  • Kruis door het vierkant: niet in de droger.
  • Eén stip: drogen op lage temperatuur.
  • Twee stippen: drogen op normale temperatuur.
  • Geen label: fijne was droog je op een rek.
Hang het rek in een onverwarmde ruimte of buiten. Dat is volgens Milieu Centraal vele malen zuiniger dan de droger, die gemiddeld 180 kWh per jaar verbruikt. Dat is zo’n €40 per jaar per huishouden, bij de langetermijnprijs van 21 cent per kWh die de organisatie hanteert. Droog je wel, maak dan na elke beurt het pluizenfilter schoon. Lees ook waarom reparateur Jan geen wasverzachter gebruikt bij was die nog de droger in moet.
Meer weten?
Bronnen: Libelle, Milieu Centraal, Coolblue

Lees ook

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer meeZo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee
Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?
Buurman rook eerder op de dag al iets vreemds, 's avonds stond het huis vol rook: zo herken je een smeulende vaatwasserBuurman rook eerder op de dag al iets vreemds, 's avonds stond het huis vol rook: zo herken je een smeulende vaatwasser
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

IMG_5088

Valt het Belastingplan? Dan stijgt niet alleen je benzineprijs, dit gebeurt er op 1 januari met je pensioen en loonstrook

135936978_m

Zo maak je het inbrekers wel heel gemakkelijk, maak deze fout met je sleutel nooit meer

190311864_m

€38.000 boete omdat ze hun huis niet konden betalen, hof maakt er €10.000 van

IMG_5089

Yeşilgöz moet kiezen: Klavers rekening voor de allerrijksten of Eerdmans' eis over asiel, en jouw accijnskorting hangt ervan af

Loading