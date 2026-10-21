Amerikaanse politicus en 72 anderen vrijgelaten door Israël

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische politie heeft gezegd 73 vrijwilligers vrij te hebben gelaten die eerder woensdag waren opgepakt toen ze Palestijnen hielpen met de olijvenoogst op de Westelijke Jordaanoever. Ook Brad Lander, een kandidaat van de Amerikaanse Democratische Partij voor het Congres, meldt op X dat hij is vrijgelaten.

Een groep buitenlandse vrijwilligers, waaronder Lander en volgens een van de organisatoren ook Britse en Canadese burgers, vergezelden Palestijnse boeren. Regelmatig worden Palestijnse boeren geconfronteerd met geweld van Israëlische kolonisten. De aanwezigheid van buitenlandse burgers kan dan een beschermende werking hebben.

Een aantal mensen is vrijgelaten op voorwaarde dat ze uit de buurt van het oogstgebied blijven. Vier buitenlanders zouden donderdag voor de rechter verschijnen en worden mogelijk gedeporteerd.