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Tesla ziet winst fors zakken, maar verrast markt positief

Economie
door anp
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AUSTIN (ANP) - Tesla heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt dan een jaar eerder, terwijl de omzet gelijk bleef. Ondanks het lagere resultaat overtrof het bedrijf onder leiding van Elon Musk de verwachtingen op de financiële markten. Daar leefden zorgen dat toegenomen investeringen in kunstmatige intelligentie en mensachtige robots een te grote kostenpost zouden worden voor de fabrikant van elektrische auto's.
De nettowinst van Tesla kwam uit op 787 miljoen dollar, 43 procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf verkocht iets minder auto's, maar de omzet bleef desondanks gelijk op 28 miljard dollar.
De vrije kasstroom, die aangeeft hoeveel geld er daadwerkelijk in- of uitstroomt, was 1,5 miljard dollar positief. Analisten rekenden er juist op dat Tesla met alle investeringen in AI en robots fors meer geld zou uitgeven dan binnenhalen.
De cijfers komen een dag nadat Musk bekend had gemaakt dat hij een megafusie van Tesla met zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX graag ziet gebeuren.
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